Θεσσαλονίκη: Η ΠΚΜ αναβαθμίζει τις υποδομές πυροπροστασίας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης, από την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά.

Στο πλαίσιο του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμή, παραμετροποίηση και θέση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία ολοκληρωμένων και σύγχρονων συστημάτων πυρασφάλειας στους χώρους του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Όπως τόνισε η κ. Αηδονά, «στόχος μας είναι η αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας, η προστασία της ζωής των συμπολιτών μας και η απρόσκοπτη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών. Ως Περιφέρεια συνεχίζουμε την ενίσχυση όλων των δομών και μονάδων δημόσιας υγείας στην Κεντρική Μακεδονία, με συνέπεια και στη βάση των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ήδη έχουμε εξοπλίσει με σύγχρονα μέσα όλα τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής μας, ενώ προχωράμε και στην αναβάθμιση των συστημάτων πυροπροστασίας, δημιουργώντας έτσι ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας».

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενιαίου, πλήρως διευθυνσιοδοτούμενου συστήματος πυρανίχνευσης και συναγερμού, πιστοποιημένου σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 54), το οποίο καλύπτει το σύνολο των κρίσιμων νοσοκομειακών χώρων. Το σύστημα επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό συμβάντων σε επίπεδο σημείου, τη συνεχή επιτήρηση της κατάστασης λειτουργίας του εξοπλισμού και την άμεση ειδοποίηση του αρμόδιου προσωπικού, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου απόκρισης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση και αναβάθμιση ειδικών συστημάτων πυρόσβεσης, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και στο επίπεδο κινδύνου των επιμέρους χώρων του νοσοκομείου. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται συστήματα καταιονισμού σε χώρους νοσηλείας, συστήματα κατάσβεσης με καθαρά αδρανή αέρια (όπως IG541) σε χώρους αρχείων και κρίσιμων υποδομών, συστήματα διοξειδίου του άνθρακα σε ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους, καθώς και ειδικά συστήματα Wet Chemical σε μαγειρεία και χώρους παρασκευής τροφίμων.

Επιπλέον προβλέπεται η εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης διαφυγής, πυράντοχων καλωδιώσεων και εφεδρικών πηγών τροφοδοσίας, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα των κρίσιμων συστημάτων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και να υποστηρίζεται η ασφαλής εκκένωση των χώρων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια πυροπροστασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις διαδικασίες δοκιμών, ελέγχων και λειτουργικής επαλήθευσης του συνόλου των εγκατεστημένων συστημάτων, καθώς και στην ολοκληρωμένη παραμετροποίηση τους βάσει των λειτουργικών αναγκών του Νοσοκομείου.