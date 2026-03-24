Θεσσαλονίκη: Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τίμησε την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Την καθιερωμένη πανηγυρική της εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενεσίας πραγματοποίησε, χθες, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, με τον διδάκτορα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης, Χρήστο Π. Μπαλόγλου, να εκφωνεί τον πανηγυρικό της ημέρας, με τίτλο: «Από την Εθνική Παλιγγενεσία στον Ιωάννη Καποδίστρια».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Δρ Βασίλειος Ν. Πάππας, ο οποίος -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στην205η επέτειο από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, τη «λαμπράν ημέραν» του Ευαγγελισμού, συνδέοντας με τον τρόπο αυτόν την Ελληνική Επανάσταση με τη θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού. Ανέδειξε ότι το 1821 συνιστά τον τιτάνιο αγώνα των Ελλήνων μέσα από τις πλέον αντίξοες συνθήκες για τη συγκρότηση ενός αυτάρκους και συγκροτημένου κράτους. Η ημέρα του διπλού εορτασμού αποτελεί την εκπλήρωση μιας βαθιάς ψυχικής ανάγκης και ευκαιρία αναδρομής τόσο στα κλέη και στους ηρωισμούς όσο στα πάθη και στα σφάλματα των Ελλήνων. Ο αγώνας δικαιώνεται τελικά με την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου συμπληρώνονται φέτος 250 έτη από της γεννήσεώς του.

Ακολούθησε η ομιλία του Χρήστου Π. Μπαλόγλου, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της Φιλικής Εταιρείας, ενός φορέα που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην προετοιμασία της Επανάστασης. Παράλληλα, υπογράμμισε την επιτυχία της Επανάστασης στην Πελοπόννησο έναντι της Μολδοβλαχίας και ανέδειξε τη διπλή επέτειο της 23ης Μαρτίου 1821 στην κατάληψη της Καλαμάτας και την ταυτόχρονη είσοδο του Εμμανουήλ Παπά στο Άγιον Όρος. Η Μακεδονία υπέστη μεγάλες καταστροφές και απασχόλησε δυνάμεις των Οθωμανών, σε τέτοιον μάλιστα βαθμό, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος στην Πελοπόννησο, σημείωσε, επισημαίνοντας πως η δυναμική της Εθνεγερσίας στην Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα και ο συνδυασμός γεγονότων στην ευρωπαϊκή πολιτική επέτρεψαν στην συγκρότηση ενός κράτους, μετά την ναυμαχία του Ναυαρίνου και κυρίως μετά το πέρας του Ρωσσο-οθωμανικού πολέμου και στην εκλογή και έλευση του Καποδίστρια, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια ενός κράτους προνοίας. Η οικτρή δολοφονία του ανέκοψε την ανοδική, δημιουργική προσπάθεια, επισήμανε.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ε.Μ.Σ., ακολούθησε η ανακήρυξη του κ. Μπαλόγλου σε αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ένεκα της συμβολής του στην προαγωγή των ανθρωπιστικών επιστημών και της συμβολής της ελληνικής και βυζαντινής φιλοσοφίας στην Οικονομική Επιστήμη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα εθνικού περιεχομένου και με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στην πανηγυρική εκδήλωση έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι των εκκλησιαστικών, πολιτικών, πολιτειακών, προξενικών και στρατιωτικών αρχών, Οργανισμών, Συλλόγων, Επιστημονικών Φορέων της Θεσσαλονίκης και πλήθος μελών της Ε.Μ.Σ..

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ