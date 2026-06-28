Θεσσαλονίκη: Η επίλεκτη ομάδα διασωστών αναχωρεί για τις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας

Για το Καράκας μέσω Κωνσταντινούπολης, ετοιμάζεται να αναχωρήσει η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης με εκπαιδευμένα σκυλιά και εξοπλισμό. Στόχος, να συνδράμει στον εντοπισμό επιζώντων και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Εθελοντές της επίλεκτης ομάδας διασωστών οργανώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν ξεκινήσουν το μακρινό ταξίδι τους για το Καράκας, προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια μετά τους φονικούς σεισμούς που χτύπησαν τη χώρα.

Τουλάχιστον 15 εθελοντές με εκπαιδευτικούς σκύλους, drone με θερμικές κάμερες και sonar αναμένεται να βρεθούν στην καρδιά των σωστικών επιχειρήσεων.

Η επίλεκτη ομάδα διασωστών θα προσπαθήσει να εντοπίσει ανθρώπινες ζωές μέσα στα χαλάσματα στο Καράκας.

Πρώτος σταθμός του μακρινού ταξιδιού για τους εθελοντές είναι η Κωνσταντινούπολη όπου εκεί θα υποβληθούν σε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και εξετάσεις πριν πετάξουν για Βενεζουέλα