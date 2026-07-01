Θεσσαλονίκη: Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση των εμπρησμών – Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τη σοβαρή υπόθεση των εμπρησμών στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Τετάρτης (01/07), με αποτέλεσμα πέντε άτομα να τραυματιστούν, εκ των οποίων μία γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πρόκειται για τις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα είναι η γυναίκα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν με γκαζάκια και μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Ανάληψης – Χαριλάου.

Στην πρώτη περίπτωση, στις 04:18, εξερράγη γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πυλαία, χωρίς να αναφερθούν ζημιές.

Πέντε λεπτά αργότερα, σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές στην είσοδο.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε στις 04:35 στην περιοχή Ανάληψης – Χαριλάου, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε, πιθανότατα από έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην πυλωτή πολυκατοικίας, κατέστρεψε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.