Θεσσαλονίκη: Γέμισαν το πεζοδρόμιο με παλιά σπασμένα έπιπλα – Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος δύο 39χρονων για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι, πρωινές ώρες την 27-09-2025 προέβησαν, από κοινού, στην ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών δημοτικών ογκωδών αποβλήτων, αποτελούμενα από καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια, σπασμένα ξύλινα έπιπλα κλπ., τα οποία έβγαλαν από το χώρο που μίσθωναν και τα εναπόθεσαν στο πεζοδρόμιο.

Αποτέλεσμα της παραπάνω ενέργειας ήταν η ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αντιαισθητική εικόνα στην περιοχή και καθιστώντας τον χώρο ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ