Θεσσαλονίκη: Γέφυρα ζωής για νεογέννητο βρέφος μόλις μίας ημέρας από την Καστοριά

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι η επιχείρηση μεταφοράς στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης η μεταφορά νεογέννητου βρέφους από την πόλη της Καστοριάς.

Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Δικυκλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας παρέλαβαν το ασθενοφόρο από την περιοχή του Κλειδιού Ημαθίας και το συνόδευσαν μέχρι την Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας δρόμο μέσα στην κυκλοφορία.

Το βρέφος, που είναι σύμφωνα με πληροφορίες αγόρι, μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στους γιατρούς του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που είχαν τεθεί σε ετοιμοτητα για την άμεση υποδοχή και φροντίδα του και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Πηγή: ertnews.gr