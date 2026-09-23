Θεσσαλονίκη: Γέφυρα «σωτηρίας» από την ΕΛ.ΑΣ για βρέφος

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ για βρέφος και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες.

Συγκεκριμένα χρειάστηκαν μόλις 9 λεπτά για τους δικυκλιστές των ομάδων Ζ και ΔΙΑΣ για να βοηθήσουν σε αυτή την επείγουσα κατάσταση.

Ειδοποιήθηκαν οι αρχές το πρωί ότι ένα βρέφος τεσσάρων μηνών, έπρεπε αμέσως να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης από τη δυτική πλευρά της πόλης. Συνάντησαν το όχημα με τους γονείς και το μωρό στην οδό Ακριτών, στην περιοχή της Σταυρούπολης και μέσω της οδού Λαγκαδά έκαναν όλα τα απαραίτητα με την απαιτούμενη σήμανση για να οδηγηθεί η οικογένεια με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.