Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, δεν απειλήθηκαν κατοικίες, έκκληση του δημάρχου για καθαρισμό του χώρου

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην περιοχή της Πολίχνης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 03:30, καίγοντας δέντρα και χορτολιβαδική έκταση εντός του πρώην στρατοπέδου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τα αίτια.

Καλημέρα!

Δήλωση του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, για τη φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου:

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ωστόσο, η σημερινή εικόνα του πρώην στρατοπέδου, με τα ακούρευτα ξερά χόρτα και την παντελή έλλειψη καθαρισμού, δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Είναι ξεκάθαρο ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό, την αποψίλωση και την κλάδευση των δέντρων της συγκεκριμένης έκτασης δεν ανήκει στον Δήμο Παύλου Μελά, αλλά στον ιδιοκτήτη του χώρου, δηλαδή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ως δημοτική αρχή έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη άμεσου καθαρισμού της συνολικής έκτασης, προειδοποιώντας για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δυστυχώς, οι εκκλήσεις μας δεν εισακούστηκαν.

Καλώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος δε μπορεί να περιμένει», αναφέρει ο κ. Ασλανίδης

Δεν κινδύνευσαν σπίτια

Στο σημείο επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 13 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί στις γειτονικές κατοικίες.

Παρά την ανησυχία των κατοίκων της Πολίχνης, οι οποίοι βγήκαν από τα σπίτια τους λόγω της εγγύτητας της πυρκαγιάς, δεν χρειάστηκε εκκένωση της περιοχής, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές εγκαταλελειμμένα παραπήγματα και αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονταν εντός του πρώην στρατοπέδου.