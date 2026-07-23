Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Δερβένι – Στη μάχη επτά εναέρια, ήχησε το 112

Σε εξέλιξη είναι φωτιά, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ήχησε το 112, το οποίο ενημερώνει τους κατοίκους για τη φωτιά και τους καλεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική δασική κοντά στο «Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου» ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή επιχειρούν 78 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων απο τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα).

Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στις 09:56, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιας (κατηγορία 3).

Οι φλόγες δεν απειλούν για την ώρα κατοικημένη περιοχή, ωστόσο στην περιοχή πνέουν άνεμοι 3-4 μποφόρ.