Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο Δερβένι – Επιχειρούν 120 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Από νωρίς ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων σε κοντινές περιοχές ενημερώνοντάς τους για την πυρκαγιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν πριν από λίγο και πλέον επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από την Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Επίσης, στην πυρκαγιά επιχειρούν και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.