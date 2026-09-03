Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ΙΧ στην Πυλαία

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (3/9) σε ΙΧ σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 6:45 το πρωί για φωτιά, που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και επεκτάθηκε και σε δύο παρακείμενα ΙΧ, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες οι οποίοι έθεσαν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια της φωτιάς ερευνά το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής.