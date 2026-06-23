Θεσσαλονίκη: Food Art Festival στις 26, 27 και 28 Ιουνίου στην Τριανδρία

Με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση για όλες τις ηλικίες επιστρέφει, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Food Art Festival, που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, στις 26, 27 και 28 Ιουνίου 2026.

Με σύνθημα «Όλη η πόλη μια παρέα στην Τριανδρία», η διοργάνωση επανέρχεται ανανεωμένη και ακόμη πιο δυναμική, μετατρέποντας το 8×8 γήπεδο του ΔΑΚ Τριανδρίας, στον χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, σε έναν μεγάλο φεστιβαλικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες street food προτάσεις, μουσικές παραστάσεις υψηλού επιπέδου και μια ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε ένα τριήμερο ανοιχτό για όλους.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για την πόλη, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική και πολιτισμό σε ένα φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ