Θεσσαλονίκη: Ευρεία σύσκεψη στο Διοικητήριο υπό τον Κ. Γκιουλέκα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω, επεμβαίνουν για να περιορίσουν το κακό», τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε διαδικτυακή σύνδεση με ευρεία σύσκεψη αυτοδιοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, υπευθύνων για την υλοποίηση της πολιτικής προστασίας, υπό τον υφυπουργό Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα, στο Διοικητήριο.

Ο κ. Τουρνάς σημείωσε ότι η πρόληψη είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι να εφαρμόζονται και να τηρούνται οι κανόνες πολιτικής προστασίας, ώστε να αποφεύγονται απώλειες ζωών και περιουσιών από πυρκαγιές και από έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Βρισκόμαστε στο μέσο της αντιπυρικής περιόδου, πιστεύω, ότι τα δύσκολα τα έχουμε μπροστά μας ⋅ ήδη έχουμε περάσει κάποιες δυσκολίες και στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας», είπε ο κ. Τουρνάς και υπενθύμισε τις απώλειες δύο ανθρώπινων ζωών στη πυρκαγιά της Λητής και την καταστροφή περιουσιών σε Ωραιόκαστρο και Καλοχώρι, που προκλήθηκαν από αμέλεια και από ανεύθυνη συμπεριφορά πολιτών.

Ο κ. Τουρνάς ανέφερε, ωστόσο, ότι έχει γίνει «εξαιρετική δουλειά» μέχρι τώρα από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας σε ό,τι αφορά στην πρόληψη, με τον καθαρισμό οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων, ώστε οι φωτιές να μην συναντούν στο πέρασμα τους καύσιμη ύλη, αλλά και στην εξιχνίαση των υποθέσεων εμπρησμού.

«Έχουμε ξεπεράσει τις 200 συλλήψεις και σε 600 περιπτώσεις έχουν επιβληθεί πρόστιμα 800.000 ευρώ», είπε ο κ. Τουρνάς και συνέχισε: «Βρήκαμε 800 ανθρώπους που μας έβαλαν φωτιές και από τις 2000 φωτιές που εκδηλώθηκαν (φέτος) οδηγήσαμε στη Δικαιοσύνη 200 άτομα με την αυτόφωρη διαδικασία. Ενισχύσαμε τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, δημιουργήσαμε 37 νέα περιφερειακά τμήματα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά και θα συνεχίσουν να κάνουν. Αυτό μας βοηθάει, γιατί όσο μειώνουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, μειώνουμε και την ανάγκη επέμβασης των δυνάμεων καταστολής».

Ο κ. Τουρνάς ανέφερε ακόμη ότι ολοκληρώθηκε και η σύσκεψη για την εκτίμηση κινδύνου πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα, προσθέτοντας ότι «από σήμερα το απόγευμα περιμένουμε μία επιδείνωση του καιρού», από ένα «χαμηλό σύστημα που θα επηρεάσει την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα πιάσει μέχρι και τα ‘πόδια’ της Χαλκιδικής», με έντονα φαινόμενα, με αρκετές «σημαντικές πιθανότητες κεραυνόπτωσης και χαλαζόπτωσης». Σημείωσε, δε, την ανάγκη ετοιμότητας αντίδρασης των υπηρεσιών, όπου και εάν παραστεί ανάγκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αντιδήμαρχοι δήμων της Θεσσαλονίκης, αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συντονιστές Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χαράλαμπος Στεργιάδης και Κωνσταντίνος Χουβαρδάς. Συμμετείχαν, επίσης, διαδικτυακά εκπρόσωποι άλλων συναρμόδιων φορέων από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Κ. Γκιουλέκας «Δεν επιτρέπεται ούτε η αμέλεια ούτε η αφέλεια»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών – Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, τόνισε ότι η σύσκεψη είχε στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αντιμετώπιση πιθανών αδυναμιών στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, απαιτείται συνεργασία σε κάποιες περιπτώσεις και με τους υπευθύνους φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να διακόπτεται άμεσα η λειτουργία τους, όπου χρειάζεται. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους αγρότες να δημιουργήσουν με τα μηχανήματα τους αρόσεις, σαν μικρές αντιπυρικές ζώνες, γύρω από τα θερισμένα χωράφια, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση πυρκαγιών σε γειτονικές εκτάσεις.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι οι πολίτες οφείλουν να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας πως ήδη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου έχουν προγραμματίσει να προχωρήσουν σε εκστρατεία ενημέρωσης για τα μέτρα πρόληψης.

«Δεν αμφισβητούμε ότι κανένας -εκτός από κάποιους που ενεργούν με δόλο και μιλάμε για τους εμπρηστές- δεν θέλει να προκαλέσει καταστροφή. Δεν επιτρέπεται όμως ούτε η αμέλεια ούτε η αφέλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γκιουλέκας.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Γιουτίκας, σημείωσε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές αποτελεί προτεραιότητα, όπως και η συμμόρφωση προς τις οδηγίες των Αρχών Πολιτικής Προστασίας, που πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. «Η αδιαφορία και η αμέλεια δυστυχώς δεν συγχωρούνται», υπογράμμισε ο κ. Γιουτίκας.

Ο συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης, ανέφερε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια και σημείωσε ότι συζητήθηκε και η άμεση καταγραφή και αποκατάσταση προβλημάτων σε πυροσβεστικούς κρουνούς, όπου εντοπίζονται, με τους συναρμόδιους φορείς.

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπως ο δήμος Λαγκαδά, με αυξημένη καύσιμη ύλη μετά τον θερισμό.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ