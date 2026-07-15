Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα- Σήμερα απολογείται ο τρίτος κατηγορούμενος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της

Ολοκληρώθηκαν χθες οι απολογίες των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας, για τη φονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα,τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Με απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως, κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι (29χρονος και 26χρονη) για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Όσον αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο, ο 24χρονος μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα (15/7) στις 9.00 το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Ο 24χρονος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, εκεί που βρήκαν δηλαδή καταφύγιο οι δυο άλλοι κατηγορούμενοι πριν και μετά την επίθεση. Θα απολογηθεί σήμερα, καθώς φαίνεται ότι θέλει να διαχωρίσει τη θέση του από τους άλλους δύο. Αναμένεται να επιμείνει ότι δεν γνώριζε τίποτα, ότι έδωσε τα κλειδιά σε άλλον και αυτός ο άλλος, ήταν αυτός που βοήθησε τους δύο για να καταστρώσουν όλο αυτό το σχέδιο.