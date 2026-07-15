Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο έλαβε η Αφροδίτη Νέστορα – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Εξιτήριο έλαβε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/7) από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλευόταν από τις 2 Ιουλίου, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε στο σπίτι της και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.

Η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια ενώ στο σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από το νοσοκομείο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση».

Η ίδια κατά την αποχώρησή της από το νοσοκομείο δήλωσε: «Ευχαριστώ τους γιατρούς του Ιπποκράτειου για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν για να κρατήσουν στη ζωή την μητέρα μου, χωρίς επιτυχία. Ευχαριστώ και το νοσοκομείο Παπανικολάου, ήταν εξαιρετικοί οι γιατροί, με βοήθησαν. Δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου, θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμα», πρόσθεσε αρχικά. «Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο να σταθώ ξανά στα πόδια μου γιατί θεωρώ πως είναι η απάντηση σε τέτοιου είδους δολοφονικές – τρομοκρατικές ενέργειες αλλά και γιατί μέσα από αυτό θα κάνω περήφανη την μητέρα μου, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν σε εμένα. Έζησα συνθήκες πολέμου που μόνο σε ταινίες έχω δει», ανέφερε συγκινημένη. «Δεν μπορώ να πω κάτι στους συλληφθέντες, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους αυτό που έγινε, είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που το 2026 υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας, που θα έπρεπε να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να την έχουμε οδηγό μας στις επόμενες γενιές».

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:

Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση.

Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.

Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος».