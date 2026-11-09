Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο από το νοσοκομείο αναμένεται να λάβει ο λογιστής του κυκλώματος φοροδιαφυγής

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/11) ένας από τους λογιστές που κατηγορούνται για εμπλοκή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εισήχθη στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου, όπου υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κρίνονται ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του από το Δικαστικό Μέγαρο ο δικηγόρος του συγκεκριμένου κατηγορούμενου ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.