Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 16 κλοπές δικύκλων μικρού κυβισμού- Ανήλικοι οι τρεις δράστες

Εξιχνιάσθηκαν έπειτα από επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, 16 περιπτώσεις κλοπής δικύκλων μικρού κυβισμού,που έλαβαν χώρα το χρονικό διάστημα από 30 Μαρτίου 2025 έως 06 Μαρτίου 2026, σε περιοχές των Δήμων Παύλου Μελά και Δέλτα.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τρεις νεαροί, ένας εκ των οποίων συνελήφθη, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, εγκληματική οργάνωση-συμμορία και κλοπή κατά συναυτουργία.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών γυναικών ηλικίας 46, 39 και 46 ετών (μητέρες των νεαρών δραστών) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρωινές ώρες χθες (13-07-2026) σε οικισμό την περιοχή των Διαβατών εντοπίσθηκε και συνελήφθη ένας εκ των ανηλίκων για τη συμμετοχή του στη συμμορία που διέπραττε τις κλοπές, καθώς και για μη έκδοση Δελτίου Ταυτότητας ως όφειλε.

Επιπλέον, συνελήφθη και η 46χρονη μητέρα του, διότι σε βάρος της εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών για απείθεια.

Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν, θα οδηγηθούν και θα υποβληθούν αντίστοιχα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.