Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάσθηκε ληστεία σε βάρος νεαρής γυναίκας στο κέντρο – Συνελήφθη 28χρονος

Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος 19χρονης γυναίκας, που έλαβε χώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, σε διαμέρισμα στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 28χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 06-09-2026, ο 28χρονος μαζί με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, αφού εισήλθαν, με την απειλή όπλου, σε διαμέρισμα που διαμένει η 19χρονη και βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μαζί με φίλη της, αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής χρηματικής αξίας (1.300) ευρώ περίπου, το χρηματικό ποσό των (800) ευρώ και είδη ένδυσης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.