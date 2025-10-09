Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάσθηκε η επίθεση νεαρών σε 18χρονο με οπαδικό υπόβαθρο που έλαβε χώρα σε περιοχή του Δήμου Δέλτα

Εξιχνιάσθηκε, έπειτα από τη μεθοδική και επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, περίπτωση επίθεσης με οπαδικό υπόβαθρο, που έλαβε χώρα, σε περιοχή εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών 3 νεαρών, ηλικίας 20, 23 και 19 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας «Περί αθλητισμού» και ληστεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, οι ανωτέρω, μαζί με έτερα άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αποβιβάστηκαν από δύο 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, προσέγγισαν 18χρονο και αφού τον εξύβρισαν, στη συνέχεια με χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν ζακέτα η οποία έφερε διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, από αστυνομικούς της επιληφθείσας Υπηρεσίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε οικίες δύο εκ των παραπάνω, 2 μαύρες κουκούλες τύπου full face και ένα ζευγάρι μαύρα γάντια με καουτσούκ, τύπου κοκκάλινο και ένα μονό κοκκάλινο γάντι.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.