Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για παράνομη διαμονή στη χώρα μέσα σε λίγες ώρες

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη της εγκληματικότητας αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους από τιςαπογευματινές ώρες της 16ης Ιουνίου έως και τιςπρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής πέριξ του Ιερού Ναού Παναγίας Χαλκέων, της πλατείας Αριστοτέλους, της αγοράς Βλάλη και της οδού Εγνατίας, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε και σε περιοχές του δήμου Παύλου Μελά.

Ελέγχθηκαν συνολικά 117 άτομα και 12 οχήματα. Από τις έρευνες προέκυψαν 21 προσαγωγές ατόμων, εκ των οποίων τα έξι συνελήφθησαν καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τη νομοθεσία περί αλλοδαπών. Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις πρόκειται να συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης.