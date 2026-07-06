Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που διέπραττε κλοπές

Στην ταυτοποίηση των στοιχείωντεσσάρων μελών συμμορίας που ενέχονται σε περιπτώσεις κλοπής οδήγησε η αξιολόγησηπροανακριτικού υλικού και η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος.

Πρόκειται για ανήλικους σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κλοπή τροχοφόρου και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται σε πέντε περιπτώσεις κλοπής και συγκεκριμένα σε κλοπή Ι.Χ.Φορτηγού και σε τέσσερις διαρρήξεις καταστημάτων, πράξεις που τελέστηκαν κατά το διήμερο 13 έως 15-05-2026, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Ημαθίας και του Κιλκίς.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι προαναφερόμενοι νεαροί, αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος αφαιρώντας χρηματικό ποσό, διάφορα προϊόντα και αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι, είχαν διαφύγει από Ίδρυμα όπου κρατούνταν για προγενέστερες συμπεριφορές που διώκονται ποινικά και σε εκτέλεση σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ