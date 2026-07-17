Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση για περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών

Οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης με επιχειρησιακά δομημένη και διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας, έχοντας διακριτούς ρόλους, ενέχονται σε πολυάριθμες περιπτώσεις προώθησης – μεταφοράς παράτυπων μεταναστών, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η έρευνα είναι των αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Συνοριακής Αστυνομίας/Τμήμα Καταπολέμησης Παράνομης Μετανάστευσης Εσωτερικών Συνόρων της Βουλγαρίας, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/Τμήμα Αντιμετώπισης Παράνομης Μετανάστευσης της Ρουμανίας, τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Βασιλικής Ολλανδικής Χωροφυλακής/Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας, το European Center Against Migrant Smuggling (E.C.A.M.S.) της EUROPOL, αλλά και με την υποστήριξη του Southeast European Law Enforcement Center (SELEC).

Από την πολύμηνη έρευνα προέκυψε η εμπλοκή συνολικά δεκατριών (13) ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση και μεταφορά – προώθηση παράτυπων αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας εκ κερδοσκοπίας πραττόμενη και από την οποία προέκυψε κίνδυνος ζωής – προώθηση από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..

Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης, που έλαβε χώρα, ταυτόχρονα πρωινές ώρες χθες (16-07-2026), σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα (με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής), Βουλγαρία και Ολλανδία συνελήφθησαν έξι (6) αλλοδαποί, ηλικίας από 25 έως 47 ετών και μία (1) 21χρονη ημεδαπή, μεταξύ αυτών και το 44χρονο ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, δυνάμει σχετικών Εθνικών και Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και Εφετών Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Τρία ακόμη μέλη της οργάνωσης, αλλοδαποί ηλικίας 23, 26 και 36 ετών, βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης στην ελληνική επικράτεια για παρόμοια αδικήματα στο πλαίσιο δράσης της συγκεκριμένης οργάνωσης, ενώ οι άλλοι τρεις αναζητούνται.

Ως προς τον τρόπο δράσης της, η οργάνωση:

• Προωθούσε παράτυπους αλλοδαπούς από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Έβρου στη Θεσσαλονίκη με οχήματα προερχόμενα κυρίως από τη Βουλγαρία, καθώς και κλεμμένα από την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ως οδηγούς αλλοδαπούς που δεν διέμεναν μόνιμα στη χώρα μας, αλλά εισέρχονταν με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση του δρομολογίου, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη.

• Στη συνέχεια απέκρυπταν τους διακινούμενους, προσφέροντάς τους προσωρινή στέγαση σε μισθωμένα ή ελεγχόμενα διαμερίσματα εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και ακολούθως

• Φόρτωναν και απέκρυπταν τους αλλοδαπούς σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, προκειμένου να τους προωθήσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους.

Από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της, από τον Φεβρουάριο του 2026 έως σήμερα, τέλεσε τουλάχιστον δώδεκα (12) περιπτώσεις μεταφοράς, εισπράττοντας από (2.000) έως (6.500) ευρώ για την μεταφορά κάθε αλλοδαπού, με το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

Στο πλαίσιο της συντονισμένης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε (10) οικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, Πλήθος τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών μέσων, Πλήθος εγγράφων (διαβατήρια, Δελτία αιτούντος Διεθνή Προστασία) άλλων προσώπων, Το χρηματικό ποσό των (980) ευρώ και Δύο (2) κάμερες ασφαλείας, που χρησιμοποιούσε ένας εκ των συλληφθέντων για την κατόπτευση του εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας όπου διέμενε, ως μέτρο αντιπαρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.