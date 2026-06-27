Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα – Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία από διαρρήξεις σε σπίτια

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια στο κέντρο της πόλης εξάρθρωσαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη με λεία που ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.

Η κάμερα της ΕΡΤ βρέθηκε στο σπίτι δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που διέρρηξε 36χρονος αποσπώντας κοσμήματα αξίας 55.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, παραβιάζοντας την κλειδαριά, εισέβαλε το πρωί της Πέμπτης και έκανε άνω κάτω κάθε χώρο μέσα στο σπίτι μέχρι να βρει αντικείμενα αξίας που αναζητούσε.

Η συγκεκριμένη ήταν η τελευταία διάρρηξη της εγκληματικής οργάνωσης καθώς λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λευκού Πύργου με αστυνομικούς συνέλαβαν τον τριανταεξάχρονο και τον 24χρονο συνεργό του που κρατούσε τσίλιες έξω από την πολυκατοικία.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Με την ίδια δικογραφία αναζητείται ένας 39χρονος.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έβαζαν στόχο σε κάθε πολυκατοικία αφού πρώτα μάρκαραν με κατσαβίδι το θυροτηλέφωνο κάθε διαμερίσματος που δεν κατάφεραν να διαρρήξουν λόγω πολύπλοκου συστήματος στις κλειδαριές με σκοπό να επανέλθουν αργότερα.

Η λεία τους ξεπέρασε τις 600.000 ευρώ κυρίως σε χρυσαφικά και κοσμήματα: 253 κλειδιά, και 7 κλειδιά πασπαρτού, 1 μαγνητικό κλειδί διάνοιξης συρτών, 17 πλαστικές κάρτες παραβίασης θυρών, 1 φορητός ασύρματος, 1 ανιχνευτής διαμαντιών, και διαρρηκτικά εργαλεία

Στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες σε ανακριτή.