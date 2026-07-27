Θεσσαλονίκη: Εξαφανίστηκαν δύο ανήλικοι από χώρο φιλοξενίας στους Ταγαράδες

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι δύο ανήλικοι αγνοούνται από τις 26 Ιουλίου και ο οργανισμός προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εντοπισμό τους, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, με το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert.