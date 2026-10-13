Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 14χρονου από την Περαία

Το Χαμόγελο του Παιδιού εξέδωσε Missing Alert για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από την περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού, στις 11/10/2026 και ώρα 20:30 ο 14χρονος εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Δείτε την ανάρτηση με όλα τα στοιχεία:

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.