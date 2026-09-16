Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία στο ΑΠΘ στις 29 Σεπτεμβρίου

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Υγείας, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρες 9:00 με 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ (είσοδος από το ισόγειο του κτηρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Παράλληλα, όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να ενημερωθούν για τη δωρεά αιμοπεταλίων και μυελού των οστών, καθώς και να εγγραφούν ως δότες μυελού των οστών. Η αιμοδοσία ή η λήψη αιμοπεταλίων θα πραγματοποιηθεί με προγραμματισμένα ραντεβού, προκειμένου να μην υπάρξει συνωστισμός.

Οι υποψήφιοι/ιες αιμοδότες/τριες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο τηλέφωνο 2310 996709, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 με 15:00.

Όσες/όσοι επιθυμούν να αιμοδοτήσουν θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ τους και να έχουν μαζί την αστυνομική ταυτότητά τους. Οι υποψήφιοι αιμοδότες δεν απαιτείται να είναι νηστικοί, συνιστάται όμως να έχουν καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα και να είναι καλά ενυδατωμένοι.