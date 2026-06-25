Θεσσαλονίκη: Έσβησαν μουντζούρες και συνθήματα για να υποδεχτούν το Μετρό στην Καλαμαριά

Η Κιμ Κόντου κρατώντας από το χέρι την 7χρονη κόρη της, Νάγια και τον 4χρονο γιο της, Λουκά, έφτασε στο προκαθορισμένο ραντεβού για να πάρει μέρος στην εθελοντική δράση καθαρισμού του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Πολύ γρήγορα και οι τρεις τους φόρεσαν μπλε γάντια στα χέρια, έπιασαν τα πινέλα και τους κουβάδες με το χρώμα κι άρχισαν να σβήνουν μουντζούρες και συνθήματα που ήταν γραμμένα σε τοίχους και κολώνες.

Στην ίδια «παρέα» ήταν και αρκετοί ακόμη εθελοντές, αλλά και στελέχη της διοίκησης του δήμου Καλαμαριάς που θέλησαν να ασπρίσουν και να καθαρίσουν κάθε είδους βανδαλισμένη επιφάνεια σε όλο το παραλιακό μέτωπο, ώστε η περιοχή να υποδεχτεί σε λίγες εβδομάδες με «φρέσκο» πρόσωπο την επέκταση της γραμμής του Μετρό.

«Στόχος μας να κάνουμε την Καλαμαριά πιο καθαρή, πιο όμορφη, πιο περιποιημένη καθώς ενόψει της λειτουργίας του Μετρό περιμένουμε ότι η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί. Περισσότερος κόσμος θα γνωρίσει το παραλιακό μας μέτωπο. Γι αυτό ξεκινήσαμε τις δράσεις καλλωπισμού από εδώ, από το πιο δυνατό συγκριτικό μας πλεονέκτημα», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης του δήμου Καλαμαριάς, Ελπίδα Καλπίδου, που πήρε και η ίδια μέρος στην εκστρατεία καθαρισμού.

Η κ.Καλπίδου πρόσθεσε πως οι Καλαμαριώτες αναμένουν την επέκταση της γραμμής του Μετρό αφού το έργο «θα αλλάξει πολύ τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Είμαστε στην τελική ευθεία και ελπίζω ότι τέλος του επόμενου μήνα θα έχουμε ένα νέο μέσο μαζικής μεταφοράς. Μέχρι τότε θα συνεχίσουμε ανάλογες εθελοντικές δράσεις καθαριότητας και στόχος μας είναι μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Μετρό να έχουμε αλλάξει όσο παραπάνω μπορούμε την εικόνα».

Από την πλευρά των εθελοντών η Κιμ Κόντου που είναι μέλος μίας μεγάλης, πλέον, ομάδας που έχει «υιοθετήσει» και το πάρκο Ούλοφ Πάλμε στη Νέα Κρήνη, φροντίζοντας να είναι πάντα περιποιημένο και καθαρό, υπογράμμισε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ τη σημασία του εθελοντισμού, έχοντας η ίδια ζήσει στο εξωτερικό για 15 χρόνια.

«Μετά την πανδημία ανοίξαμε τα μάτια μας λίγο παραπάνω, είμαστε πιο ανοιχτοί στο να λερωθούμε για να αλλάξει η γειτονιά μας. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον χώρο που ζούμε και να τον συντηρούμε. Με αυτή τη φιλοσοφία να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως στη σημερινή δράση καθαρισμού πήραν επίσης μέρος οι αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του δήμου Καλαμαριάς Αργύρης Παρθενιάδης, Περιβάλλοντος, Ηλεκτροφωτισμού και Συντήρησης ‘Εργων Κώστας Σεϊτανίδης, Προσχολικής Αγωγής, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων και Αθλητισμού, Θεοδώρα Κιφωνίδου και οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Ζαχαρίας και Παταρής Βασίλης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ