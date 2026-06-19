Θεσσαλονίκη: Έστειλε απειλητικό mail για τοποθέτηση βόμβας σε εταιρεία- Δικογραφία σε βάρος 42χρονου

Δικογραφία σε βάρος 42χρονου σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα τον Μάιο του τρέχοντος έτους έστειλε απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο 42χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτσι σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το περιεχόμενο του μηνύματος ήταν ψευδές. Η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ