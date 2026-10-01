Θεσσαλονίκη: Έριχναν πίσσα και μπάζα από έργα παράνομα σε χωράφι – Δύο συλλήψεις, δικογραφία για άλλα τρία άτομα

Δύο άτομα συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας, που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 29 και 33 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος τριών ακόμα ημεδαπών ηλικίας 67, 68 και 37 ετών (2 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (30/9) σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται σε περιοχή του Δήμου Θέρμης, εντοπίστηκε Ι.Χ Φορτηγό, με οδηγό τον 29χρονο, να πραγματοποιεί ανεξέλεγκτη απόρριψη φορτίου αποτελούμενο από τρίμματα πίσσας από απόξεση οδοστρώματος, κατ΄εντολή του 33χρονου, ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία, ως υπεύθυνος εργοδηγός εργασιών οδοποιίας που εκτελούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένου έργου συντήρησης.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας είναι ο 67χρονος, ενώ Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της υπεργολάβου εταιρείας είναι η 37χρονη, ως επιβλέπουσα για την εκτέλεση του έργου.

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Επίσης προέκυψε, ότι αποκλειστικός χρήστης της επίμαχης έκτασης απορρίψεων είναι εταιρία με Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο 68χρονο ημεδαπό, ο οποίος ήρθε σε συνεννόηση με την 37χρονη για την ανωτέρω απόρριψη, ενώ στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο μεταφέρονται συστηματικά κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών, μεγάλοι όγκοι αποβλήτων που προκύπτουν από εργασίες που αφορούν στην κατασκευή τεχνικών έργων, χωρίς τη σχετική περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αρμόδια αρχή.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω περιγραφόμενων ενεργειών και επεμβάσεων είναι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, η αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και η μεταβολή της στάθμης των φυσικών υψομέτρων του εδάφους, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις κατά παράβαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.