Θεσσαλονίκη: Έριχναν απόβλητα από συσκευασίες για σπινθηρογραφήματα σε υπαίθριο χώρο στο Φίλυρο

Δικογραφία σε βάρος 44χρονου Έλληνα, που αφορά στη Νομοθεσία για την «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» σχηματίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από καταγγελία σχετικά με ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων – μεταλλικών δοχείων, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε υπαίθριο χώρο σε περιοχή του Φιλύρου, κατά την οποία βρέθηκαν συσκευασίες κενές περιεχομένου που χρησιμοποιούνται σε σπινθηρογράφημα, ενώ κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ που παρείχε συνδρομή, πραγματοποίησε μέτρηση για τυχόν εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας από την οποία προέκυψαν μηδενικές τιμές.

Πλησίον του σημείου απόρριψής τους, βρέθηκε και ένα καπάκι των μεταλλικών δοχείων, στο οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία επιχείρησης ως παραλήπτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο ανωτέρω 44χρονος, ο οποίος όφειλε να παραδώσει τα προαναφερόμενα απόβλητα σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.