Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε ανήλικο έξω από Λύκειο στα Πεύκα

Στο νοσοκομείο κατέληξε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής Λυκείου, μετά από επίθεση που δέχθηκε από δύο συμμαθητές του έξω από το σχολείο τους στα Πεύκα, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Αστυνομία ο νεαρός δέχθηκε επίθεση από τρία άτομα, τα οποία τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρίψη πέτρας, τραυματίζοντας τον.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε ενώ οι αστυνομικοί του Α.Τ. Νεάπολης- Συκεών προχώρησαν σε δύο συλλήψεις.