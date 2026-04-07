Θεσσαλονίκη: Επιστροφή πινακίδων, αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας ενόψει του Πάσχα

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η αρμόδια Αντιδημαρχία Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας επιστρέφουν από την Μ. Τρίτη 7 Απριλίου έως και την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 οι άδειες ικανότητας οδήγησης, πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που έχουν αφαιρεθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στις μετακινήσεις τους, ενόψει των εορτών του Πάσχα.

Της απόφασης αυτής εξαιρούνται:

-Οι παραβάσεις του άρθρου 34 του Ν.2696/1999, παρ.2 εδάφια ιστ, ιζ, ιη ήτοι οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν σε στάθμευση η οποία παρεμποδίζει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ΑμεΑ καθώς και στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72).

-Η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές καθώς οι αποφάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία επιστροφής στοιχείων.

Για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης, θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου. Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από τη M. Τρίτη ως τη M. Πέμπτη και ώρες 08:00-20:00.