Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν οι Πολύχρωμες Κυριακές για 5η χρονιά στο ΚΘΒΕ

Οι «Πολύχρωμες Κυριακές» επιστρέφουν, με νέες θεματικές που προσεγγίζουν πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας και της συλλογικής ζωής, αναζητώντας αφορμές για προβληματισμό και διάλογο. Με αφετηρία το θεατρικό ρεπερτόριο, οι συναντήσεις αυτές δημιουργούν χώρο για δημιουργική έκφραση και ανταλλαγή ιδεών.

Από την παραδοξότητα, την κοινωνική αορατότητα έως την εξουσία, τη χειραφέτηση και τη δύναμη της φαντασίας, οι φετινές εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν συζητήσεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις, εκθέσεις και καλλιτεχνικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Έτσι, οι θεματικές των Πολύχρωμων Κυριακών για τη φετινή χρονιά διαμορφώνονται ως εξής:

• ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ — Νοέμβριος

• ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ — Φεβρουάριος

• ΟΙ ΜΑΓΙΣΣΕΣ — Μάρτιος

• ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ — Απρίλιος

• ΟΙ ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΙ — Μάιος

Οι «Πολύχρωμες Κυριακές» επιδιώκουν να φέρουν σε δημιουργική συνάντηση το θέατρο, τις τέχνες, την επιστήμη και την κοινωνία, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε έναν διάλογο που παραμένει ανοιχτός, πολυφωνικός και συνδεδεμένος με το παρόν.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης Πολύχρωμης Κυριακής με τίτλο “Τα Παράδοξα” θα ανακοινωθεί σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΘΒΕ.