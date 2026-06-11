Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του υφυπουργού Ναυτιλίας στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ – Σε έως 38 μήνες θα παραδοθεί η επέκταση του 6ου προβλήτα

Ως «επανάσταση της μηχανικής» και ως το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που υλοποιείται σήμερα στην Ελλάδα χαρακτήρισε την επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ και στο εργοτάξιο του έργου. Συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο τηςΟΛΘ Α.Ε. Ιωάννη Τσάρα και μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕΕΠ) της ΝΔ, ο κ. Γκίκας περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του λιμένα, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και επιθεώρησε από κοντά το μεγάλο έργο, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον ρόλο και τις δυνατότητες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης τα επόμενα χρόνια.

«Βρισκόμαστε στον προβλήτα 6. Πρόκειται για μια πραγματική επανάσταση της μηχανικής, για το μεγαλύτερο ιδιωτικό έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, με προϋπολογισμό που μπορεί να ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ», δήλωσε ο υφυπουργός, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών.

Όπως ανέφερε, ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου αποτελεί το γεγονός ότι μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να τοποθετηθεί το πρώτο μεγάλο κιβώτιο (caisson) που θα αποτελέσει τμήμα της νέας λιμενικής υποδομής. «Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και δείχνει ότι το έργο προχωρά με σταθερά βήματα. Θέλω να συγχαρώ τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΛΘ, όλο το προσωπικό, αλλά και την εταιρεία που υλοποιεί αυτό το τόσο σημαντικό έργο», σημείωσε.

Κομβικός ρόλος για τη βόρεια Ελλάδα

Υπογραμμίζοντας ότι η επέκταση του 6ου προβλήτα αποτελεί έργο μείζονος αναπτυξιακής σημασίας όχι μόνο για τον ΟΛΘ αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας, ο κ. Γκίκας τόνισε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και για την κυβέρνηση συνολικά, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους μεταφορικούς κόμβους της χώρας και της ΝΑ Ευρώπης.

«Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ένα κομβικό λιμάνι. Για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του θα πρέπει να λειτουργήσει με όρους συνδυασμένων μεταφορών, συνδέοντας αποτελεσματικά τον σιδηρόδρομο, τις οδικές μεταφορές και το αεροδρόμιο. Μόνο έτσι θα μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο και να ενισχύσει τη θέση του στον διεθνή χάρτη των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας», επισήμανε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η δραστηριότητα του ΟΛΘ έχει ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα στην οικονομική και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της πόλης, αναφέροντας ως παράδειγμα την αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της λιμενικής ζώνης που φιλοξενούν πλέον σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Επισκέψεις σε Λιμεναρχείο και επισκευαστική βάση

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε -όπως ο ίδιος δήλωσε- επίσης το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκε με τον λιμενάρχη και στελέχη της υπηρεσίας, ενημερώθηκε για τα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό και συζήτησε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμενικού συστήματος της περιοχής. Ακολούθησε επίσκεψη στην επισκευαστική βάση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά το έργο που επιτελείται στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των πλωτών μέσων του σώματος.

«Εκεί γίνεται μια ουσιαστική και απολύτως επαγγελματική δουλειά σε όλα τα επίπεδα συντήρησης των μηχανών και των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το master plan και οι εκκρεμότητες στις συνδέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο εγκεκριμένο master plan του λιμένα Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι η έγκρισή του μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 12/2025 δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα εξελιχθεί η μελλοντική ανάπτυξη του ΟΛΘ. Όπως σημείωσε, το master plan αποτελεί τον βασικό καταστατικό χάρτη ανάπτυξης του λιμανιού, καθώς καθορίζει τις χρήσεις, τις επενδύσεις και τις υποδομές που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Γκίκας αναφέρθηκε επίσης στις αποθήκες 14 και 15, για τις οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την έκδοση των τελικών εγκρίσεων που θα επιτρέψουν την περαιτέρω αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του ΟΛΘ.

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του οργανισμού, εξετάστηκαν ακόμη τα βασικά ζητήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα του λιμένα, με κυριότερα τη σιδηροδρομική διασύνδεση και τη σύνδεση με το οδικό δίκτυο. Οπως επισήμανε, πρόκειται για κρίσιμα έργα υποδομής τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα με την ολοκλήρωση της επέκτασης του 6ου προβλήτα, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αναπτυξιακά οφέλη της επένδυσης.

«Σε ό,τι αφορά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα μεταφέρουμε τα αιτήματα και τις ανάγκες που μας τέθηκαν στους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να δοθούν λύσεις στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά», ανέφερε.

Οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες

Ο κ. Γκίκας μετέφερε τους χαιρετισμούς του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, σημειώνοντας ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παρακολουθεί στενά την πορεία ανάπτυξης των μεγάλων ελληνικών λιμένων και ιδιαίτερα όσων συμμετέχουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T). Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του προγράμματος Military Mobility, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τη χρηματοδότηση έργων διττού σκοπού, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν τόσο εμπορικές όσο και στρατηγικές μεταφορικές ανάγκες. «Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται για τη Θεσσαλονίκη και το λιμάνι της. Οι επενδύσεις που υλοποιούνται, σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά έργα υποδομής που πρέπει να προχωρήσουν, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε ο λιμένας Θεσσαλονίκης να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του ως βασική πύλη μεταφορών και εμπορίου για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», κατέληξε.

Ο 6ος προβλήτας ήταν ένα έργο που η Θεσσαλονίκη περιμένει εδώ και δεκαετίες

Τη θέση του ότι η επέκταση του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα έργο που καθυστέρησε επί δεκαετίες, στερώντας από το λιμάνι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Ιωάννης Τσάρας, κατά την επίσκεψη του κ. Γκίκα, στις εγκαταστάσεις του οργανισμού. «Έχοντας υπηρετήσει το λιμάνι επί πολλά χρόνια, θεωρώ ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που το υπουργείο Ναυτιλίας έχει εστιάσει τόσο ουσιαστικά στα κομβικά λιμάνια της χώρας και στα προβλήματα που τα απασχολούν, προσπαθώντας να συνδράμει με κάθε διαθέσιμο τρόπο», σημείωσε απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αναφερόμενος στην επέκταση του 6ου προβλήτα, ο κ. Τσάρας τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο που η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα αναμένουν εδώ και δεκαετίες και πρόσθεσε ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και να επιτρέψει στο λιμάνι να ενισχύσει τον διεθνή του ρόλο.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των εργασιών, ο κ. Τσάρας διαβεβαίωσε ότι το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εκτιμώντας ότι η ολοκλήρωσή του θα απαιτήσει περίπου τρία χρόνια. «Οι εργασίες προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και εκτιμούμε ότι σε περίπου 36 έως 38 μήνες το έργο θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμο να παραδοθεί», δήλωσε.

Πώς θα δημιουργηθούν τα «θεμέλια» της μεγάλης επέκτασης

Τη σύνθετη τεχνική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την κατασκευή και τοποθέτηση των πρώτων caissons, των γιγαντιαίων προκατασκευασμένων κιβωτίων που θα αποτελέσουν τη βάση της επέκτασης του 6ου προβλήτα, παρουσίασαν στελέχη της ΟΛΘ Α.Ε. στον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανο Γκίκα κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του έργου. Ο υφυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία της ειδικής πλωτής δεξαμενής που έχει εγκατασταθεί στο λιμάνι και στην οποία θα κατασκευαστούν τα 21 συνολικά caissons που προβλέπει το έργο.

Όπως εξήγησαν οι μηχανικοί του έργου, το πρώτο caisson βρίσκεται ήδη στο στάδιο της θεμελίωσης, ενώ η πρώτη μεγάλη σκυροδέτηση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί άμεσα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας από τις πιο κρίσιμες φάσεις της κατασκευής. Τα caissons είναι μεγάλα κυψελωτά κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα, εσωτερικά κούφια, τα οποία λειτουργούν ως ο βασικός δομικός πυρήνας του νέου προβλήτα. Κατασκευάζονται εντός της πλωτής δεξαμενής και, χάρη στην κενή εσωτερική τους δομή, μπορούν να επιπλέουν κατά τη μεταφορά τους.

Σύμφωνα με την τεχνική ενημέρωση που δόθηκε στον υφυπουργό, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε μονάδας, η δεξαμενή θα βυθίζεται ελεγχόμενα ώστε το caisson να αποδεσμεύεται και να επιπλέει. Στη συνέχεια θα ρυμουλκείται μέχρι την τελική του θέση στον νέο προβλήτα, όπου θα τοποθετείται με ακρίβεια πάνω σε ειδικά διαμορφωμένη στρώση έδρασης στον βυθό. Ήδη στην περιοχή της επέκτασης βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προετοιμασίας του θαλάσσιου πυθμένα, με τη χρήση πλωτών μηχανημάτων και εξειδικευμένου εξοπλισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν διαμόρφωση του αύλακα θεμελίωσης, τοποθέτηση γεωυφασμάτων και κατασκευή των απαραίτητων στρώσεων έδρασης πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν τα caissons. Αφού τοποθετηθούν στην οριστική τους θέση, τα κιβώτια θα γεμίζουν σταδιακά με υλικά πλήρωσης, αποκτώντας το απαιτούμενο βάρος και τη σταθερότητα που απαιτείται για να αποτελέσουν το μόνιμο θεμέλιο του νέου προβλήτα. Όπως επισημάνθηκε κατά την ενημέρωση, το πρώτο caisson απαιτεί πρόσθετες τεχνικές προσαρμογές και ελέγχους, καθώς πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας στο συγκεκριμένο έργο. Για τον λόγο αυτό εκτιμάται ότι η ολοκλήρωσή του θα χρειαστεί περίπου 15 έως 20 ημέρες. Μετά την κατασκευή της πρώτης μονάδας, ο ρυθμός παραγωγής αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά, με στόχο την κατασκευή έως και τριών caissons τον μήνα.

Συνολικά θα κατασκευαστούν 21 τέτοιες μονάδες, οι οποίες θα συνθέσουν το μέτωπο της νέας λιμενικής εγκατάστασης. Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν, κάθε caisson του έργου της Θεσσαλονίκης έχει μήκος περίπου 30 μέτρα, πλάτος 15 μέτρα και ύψος 20 μέτρα, ενώ το βάρος του φθάνει περίπου τους 1.400 τόνους. Όπως ανέφεραν οι μηχανικοί, πρόκειται μάλιστα για σχετικά μικρού μεγέθους caissons σε σύγκριση με αντίστοιχες κατασκευές μεγάλων λιμενικών έργων διεθνώς, όπου το βάρος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 10.000 τόνους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ