Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο ξενοδοχείο της Εθνικής ομάδας- «Εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας»

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για την τελετή υπογραφής των πρωτοκόλλων για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κειμηλίων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Μετά την εκδήλωση βρέθηκε και στο ξενοδοχείο, όπου έχει καταλύσει η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, που ήδη έδωσε έναν αγώνα στην Τούμπα με την Ολλανδία και αύριο ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Γερμανία, για το Nations League.

«Έχουμε συζητήσει και με τον κόουτς και με τον πρόεδρο να βοηθήσουμε να αποκτήσει η Εθνική ομάδα τις υποδομές που χρειάζεται, σε βάθος χρόνου. Να μας κάνετε πάντα υπερήφανους, εκπλήξατε πολλούς αλλά όχι τους εαυτούς σας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, οι παίκτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να νικήσουν κάθε αντίπαλο» επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ενώ από την πλευρά του ο προπονητής της Εθνικής ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τόνισε ότι «Το πάθος των παικτών μας για την Εθνική είναι μοναδικό».

Φωτο: ΕΠΟ