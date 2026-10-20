Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ στην Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου επίσκεψη στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς, στο στρατόπεδο «οπλαρχηγού Δ. Νταλίπη» στη Θεσσαλονίκη, όπου την παρούσα χρονική περίοδο πραγματοποιείται το Σχολείο Εφέδρων Αξιωματικών Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης εφεδρείας. Στην επίσκεψή του συνοδευόταν από τον διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας / NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) αντιστράτηγο Γρηγόριο Μπουντλιάκη, τον διοικητή ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ υποστράτηγο Αναστάσιο Δημουλά και τον διευθυντή ΓΕΣ/Α4 ταξίαρχο Γρηγόριο Ζαχαρόπουλο, επίσκεψη στη Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ),

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, ο αρχηγός απηύθυνε ομιλία στους εφέδρους αξιωματικούς, όπου υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς εκπαίδευσης και της διατήρησης του υψηλού επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Επισήμανε, παράλληλα, τον ουσιαστικό ρόλο της εφεδρείας στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Στρατού Ξηράς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ