Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη της Λ. Μενδώνη στο Αλκαζάρ

Μετά από 37 χρόνια αναμένεται να αποδοθεί τον Οκτώβρη στο κοινό το Αλκαζάρ (Τέμενος Χαμζά Μπέη) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, με τη Λίνα Μενδώνη να πραγματοποιεί σήμερα (1/9) αυτοψία στο σημείο.

Το μνημείο αναστηλώθηκε τους τελευταίους 22 μήνες. Ήταν ένα έργο που ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα αποδοθεί στο MOMUS, τον Οργανισμό Μουσείων της Θεσσαλονίκης και θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος.

Θα είναι διαρκώς ανοικτό -όπως διαβεβαίωσε η Λ.Μενδώνη- καθώς στο σημείο θα γίνονται πάντα εκθέσεις και έτσι το κοινό θα έχει τη δυνατότητα από τις αρχές Οκτώβρη να το επισκεφθεί.

Ο αρχιτεκτονικός και ζωγραφικός διάκοσμος του μνημείου εντυπωσιάζει. Η αναστήλωση ήταν ένα δύσκολο έργο σε ό,τι αφορά τη στατικότητα, με δεδομένο ότι από κάτω βρίσκεται ο σταθμός Βενιζέλου του μετρό, οπότε χρειάστηκε να γίνουν πολύ εξειδικευμένες εργασίες έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το μνημείο θα είναι ασφαλές τα επόμενα χρόνια.