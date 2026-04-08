Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη δύο ατόμων που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

Στη σύλληψη δύο ατόμων για διακεκριμένη κλοπή, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικώνπροχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 27χρονους, οι οποίοι, ξημερώματα τα ξημερώματα της Τρίτης (7/4), μαζί με δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, μετέβησαν σε εργοτάξιο του Ο.Σ.Ε. στην περιοχή του Κορδελιού, απ’ όπου αφαίρεσαν καλώδια χαλκού. Οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από υπάλληλο φύλαξης κι έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης, προσέτρεξαν στο σημείο αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες, εντός του οχήματός τους, σε εγκαταλελειμμένο εργοτάξιο, πλησίον του σημείου κλοπής.

Στην προσπάθειά τους, αυτοί, να διαφύγουν, ανέπτυξαν ταχύτητα και αφού εμβόλισαν αστυνομικό όχημα, τράπηκαν σε φυγή πεζή. Κατόπιν αναζητήσεων, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι δύο εκ των δραστών, κρυμμένοι δίπλα από τις σιδηροδρομικές γραμμές και συνελήφθησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια κι ένας μεγάλος κόφτης, ενώ στο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους βρέθηκαν απενεργοποιημένο κινητό τηλέφωνο και διάφορα έγγραφά τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι κατείχαν μικροποσότητες κάνναβης. Τα αφαιρεθέντα καλώδια αποδόθηκαν στον φύλακα του εργοταξίου.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ