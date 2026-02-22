Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη στον Δενδροπόταμο, τρεις συλλήψεις, ένας τραυματίας

Αναστάτωση χθες (21-02-2026) το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, με την ΕΛ.ΑΣ. να καταδιώκει ΙΧ, που προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Δενδροπόταμο, όταν τρεις νεαροί που επέβαιναν σε ΙΧ αρνήθηκαν να σταματήσουν σε έλεγχο των αστυνομικών, προκειμένου να τους διενεργηθεί νομότυπος έλεγχος. Στη συνέχεια, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα.

Οι νεαροί κατά τη σύλληψή τους από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας προέβαλαν αντίσταση, ενώ σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκε και κατασχέθηκε, απομίμηση όπλου. Ένας εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε με σταθμό Ε.Κ.Α.Β., συνοδεία αστυνομικών, σε νοσοκομείο της πόλης, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, ένεκα τραυματισμού του κατά την πρόσκρουση.