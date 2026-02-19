Θεσσαλονίκη: Επανατοποθετήθηκαν κάγκελα περιμετρικά του Ανακτόρου Γαλερίου – Δυσαρέσκεια Στ. Αγγελούδη

Η επανατοποθέτηση κιγκλιδωμάτων εξωτερικά του αρχαιολογικού χώρου στο Ανάκτορο του Γαλερίου στην Πλατεία Ναυαρίνου ξεκίνησε σήμερα το πρωί.

Η αρχική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για την τοποθέτηση των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων τον περασμένο Οκτώβρη είχε προκαλέσει την αντίδραση φορέων και κατοίκων της περιοχής και για τον λόγο αυτό είχαν αφαιρεθεί.

Τη δυσαρέσκειά του για την εκ νέου τοποθέτηση των κιγλιδωμάτων και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση, εξέφρασε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ