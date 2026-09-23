Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του ο υποδιευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου

Νεκρός βρέθηκε στο γραφείο του ο υποδιευθυντής της νευρολογικήςκλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μπήκε στο γραφείο του στην κλινική προκειμένου να αλλάξει και στη συνέχεια κλείδωσε την πόρτα. Λίγο αργότερα, ακούστηκε ένας δυνατός γδούπος, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου.

Η πόρτα άνοιξε με τη συνδρομή της ασφάλειας του 424 και ο υποδιευθυντής εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ανακοπή.

Αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του.