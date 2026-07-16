Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κέλυφος νάρκης στον βυθό κατά τις εργασίες στον 6ο Προβλήτα του Λιμανιού

Κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης (16/7)στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επανελέγχου στο πλαίσιο των εργασιών για την επέκταση του 6ου Προβλήτα.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το πολεμικό υλικό βρέθηκε σε βάθος 31 μέτρων. Μετά τον εντοπισμό του, ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες για τηνασφαλή διαχείρισή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των υποθαλάσσιων ελέγχων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου επέκτασης του6ου Προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.