Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε χώρος που λειτουργούσε παράνομα ως οίκος ευγηρίας

Στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας και δυνάμει Εισαγγελικής παραγγελίας, πρωινές ώρες χθες, 05/11, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή υπαλλήλων των Τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να ελεγχθεί υπόγειο διαμέρισμα και να διαπιστωθεί αν λειτουργούσε παράνομα ως οίκος ευγηρίας.

Παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής πραγματοποιήθηκε έρευνα στον προαναφερόμενο χώρο και προέκυψε ότι ο 56χρονος ιδιοκτήτης μαζί με την 48χρονη αλλοδαπή σύζυγό του, μετέτρεψαν τόσο το συγκεκριμένο διαμέρισμα όσο και παρακείμενο χώρο που είχε διαφορετική είσοδο, σε άτυπο χώρο φιλοξενίας ηλικιωμένων με τις συνθήκες να μην είναι αρμόζουσες για τη διαβίωσης υπέργηρων ανθρώπων.

Εντός των διαμερισμάτων βρέθηκαν πέντε ηλικιωμένα άτομα, ενώ διαπιστώθηκε πλήθος υγειονομικών και άλλων παραβάσεων. Ενημερώθηκαν οι οικείοι τους προκειμένου να τους παραλάβουν.

Το ζευγάρι συνελήφθη και η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για έκθεση κατά συναυτουργία, θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η διαδικασία σφράγισης και η επιβολή διοικητικών προστίμων θα πραγματοποιηθεί από υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.