Θεσσαλονίκη: Ενώπιον του ανακριτή ο 19χρονος φίλος του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε πριν λίγη ώρα ο 19χρονος φίλος του άτυχου Κλεομένη, που ο τελευταίος έχασε τη ζωή του από θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι, την περασμένη Παρασκευή, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο με ισχυρή αστυνομική παρουσία και αναμένεται να απολογηθεί. Μέχρι στιγμής έχει απολογηθεί ο 23χρονος δράστης, ο οποίος προφυλακίστηκε, ενώ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα.

Ο 19χρονος είχε παρουσιαστεί στις αρχές, αυτοβούλως, την περασμένη Κυριακή, ενώ μαζί με ένα ακόμη άτομο που δεν έχει συλληφθεί, κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, και με τις επβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.