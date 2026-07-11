Θεσσαλονίκη: Ενώπιον εισαγγελέα μέσα στην ημέρα οι συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα

Ενώπιον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική υπόθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της, Βάγιας, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενοίκων της πολυκατοικίας.

Χθες, μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Αντιτρομοκρατική έκανε ευρείας κλίμακα επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη και μια 26χρονη γυναίκα στην Κρήτη, η οποία φέρεται να ταξίδεψε εκεί μετά το συμβάν.

Ήδη από το πρωί του έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις γύρω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να μεταχθούν αργότερα μέσα στη μέρα για να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Περίπου στις εννέα το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο αλληλέγγυοι φωνάζοντας συνθήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 26χρονη είχε οδηγηθεί στο παρελθόν στη φυλακή πάλι για εμπρηστική επίθεση, ενώ μαζί με τον έναν συλληφθέντα, έναν 29χρονο, φέρεται να χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα του τρίτου συλληφθέντα, 24 ετών, ως ορμητήριο για την εμπρηστική επίθεση. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό όπως και τα στοιχεία από τις κινήσεις τηλεφώνων των ωρών που έγιναν οι επιθέσεις.