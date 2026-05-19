Θεσσαλονίκη: Ένοχοι δύο υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης για «γρηγορόσημα» από μετανάστες

Την ενοχή δύο υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για δωροληψία προκειμένου να επισπεύσουν διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή για κτήσης ιθαγένειας, αποφάσισε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης που κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου μαζί με άλλα 38 άτομα, για δωροληψία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), παράβαση καθήκοντος, κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα) και, κατά περίπτωση, για εμπορία – επιρροή (πλημμέλημα), καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης επτά χρόνων για τα αποκαλούμενα «γρηγορόσημα» που λάμβαναν.

Με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, καταδικάστηκαν ο ένας σε κάθειρξη 6 ετών και 9 μηνών κι ο άλλος σε κάθειρξη 7 ετών και 1 μήνα.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6,5 ετών πρώην υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για απλή συνέργεια σε δωροληψία και παράβασης καθήκοντος, καθώς φέρεται να είχε ρόλο μεσάζοντα. Ακόμη, το Δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 1 έως 4,6 έτη (με αναστολή) σε έξι ακόμη άτομα -ιδιώτες ή επωφελούμενοι αλλοδαποί μετανάστες.

Συνολικά στο ακροατήριο είχαν παραπεμφθεί 38 άτομα, από τα οποία αθωώθηκαν 29, μεταξύ των οποίων ένας προϊστάμενος υπηρεσίας που διωκόταν για πλημμεληματική πράξη.

Αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου, καθώς η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ

Η υπόθεση σύμφωνα με το thestival αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Β. Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία ξεκίνησε το 2019 ύστερα από σχετικές καταγγελίες.

Η δικογραφία των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. περιλάμβανε εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ εμπλεκόμενων προσώπων που κρίθηκαν ως ύποπτες.

Τα παράνομα ωφελήματα που περιγράφονταν στις συνομιλίες αφορούσαν χρηματικά ποσά- στην πλειονότητά τους ύψους 250 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.