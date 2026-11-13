ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική δράση για τον σακχαρώδη βιαβήτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Ενημερωτική δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη από τις 09:00 έως τις 12:30, στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Ειδικοί επαγγελματίες υγείας θα ενημερώνουν το κοινό, θα διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα πραγματοποιούν μετρήσεις σακχάρου και θα παρέχουν χρήσιμες οδηγίες διατροφής και πρόληψης.

Η δράση διοργανώνεται από το Διαβητολογικό Κέντρο του Παθολογικού Τμήματος, το Διαβητολογικό Ιατρείο της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και την «Αντηρίδα».

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής διαχείρισης του διαβήτη.

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