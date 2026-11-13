Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική δράση για τον σακχαρώδη βιαβήτη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Ενημερωτική δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον Σακχαρώδη Διαβήτη από τις 09:00 έως τις 12:30, στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

Ειδικοί επαγγελματίες υγείας θα ενημερώνουν το κοινό, θα διανέμουν έντυπο ενημερωτικό υλικό, θα πραγματοποιούν μετρήσεις σακχάρου και θα παρέχουν χρήσιμες οδηγίες διατροφής και πρόληψης.

Η δράση διοργανώνεται από το Διαβητολογικό Κέντρο του Παθολογικού Τμήματος, το Διαβητολογικό Ιατρείο της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, τη Νοσηλευτική Υπηρεσία και την «Αντηρίδα».

Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της σωστής διαχείρισης του διαβήτη.