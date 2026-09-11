Θεσσαλονίκη: Ενημερωτικά φυλλάδια από τροχονόμους σε γονείς και μαθητές– Μπαράζ ελέγχων σε σχολικά λεωφορεία

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου η προστασία των μαθητών, η ασφαλής πρόσβαση και οδική μεταφορά τους από και προς τις σχολικές μονάδες αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, διένειμαν σήμερα (11-09-2026), σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της πόλης, έντυπα κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα έδωσαν συμβουλές – οδηγίες στους μαθητές και στους γονείς τους, σχετικά με την κυκλοφοριακή τους συμπεριφορά και ιδιαίτερα για τη χρήση των διαβάσεων πεζών, των πεζοδρομίων, τη συμμόρφωση τους με τους φωτεινούς σηματοδότες κλπ.

Επιπλέον, με στόχο τη διαμόρφωση των απαραίτητων συνθηκών οδικής ασφάλειας για τους μαθητές έχουν ήδη διαβιβαστεί οδηγίες προς τις υφιστάμενες Αστυνομικές Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία.

Ήδη, κατά την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής περιόδου από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν (326) έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία και βεβαιώθηκαν (251) παραβάσεις, από τις οποίες: (6) αφορούν σε παραβίαση ορίου ταχύτητας, (12) αφορούν σε μη χρήση ζώνης ασφαλείας, (207) αφορούν σε παραβάσεις ταχογράφου, (2) αφορούν σε έλλειψη πυροσβεστήρα, (1) αφορά σε έλλειψη φαρμακείου, (6) αφορούν σε μη τήρηση ωραρίου εργασίας και (17) αφορούν διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Επισημαίνεται σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης του οδηγού Σχολικού Λεωφορείου, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ακινητοποίηση οχήματος.

Οι ενέργειες της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου με διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής, από Αξιωματικούς της Τροχαίας και με προληπτικούς τροχονομικούς ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία.

ΠΗΓΗ: ΓΑΔΘ