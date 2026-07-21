Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι δύο για τα χθεσινά επεισόδια στο δικαστικό μέγαρο

Ποινική δίωξη για βία κατά υπαλλήλων και για διατάραξη κοινής ειρήνης ασκήθηκε στον 25χρονο και την 32χρονη που συνελήφθησαν για τα χθεσινά επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του τέταρτου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.

Η εισαγγελέας τούς παρέπεμψε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε για τέλη Ιουλίου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Από νωρίς το πρωί ήταν σε εξέλιξη συγκέντρωση προς συμπαράσταση των συλληφθέντων, αυτήν τη φορά απέναντι από τα δικαστήρια και με έντονη αστυνομική παρουσία γύρω τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά την απολογία του 25χρονου για την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, άτομα που συμμετείχαν σε συγκέντρωση επιχείρησαν να διασπάσουν τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, ενώ ακολούθησε ένταση που κορυφώθηκε με κυνηγητό, φωνές και τελικά προσαγωγές και συλλήψεις.