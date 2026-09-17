Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για τον βαρύ οπλισμό προς τουρκική συμμορία

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια, οι δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη , με την κατηγορία ότι κατείχαν βαρύ οπλισμό που φαίνεται να προοριζόταν για μέλη τουρκικής εγκληματικής ομάδας.

Πρόκειται για 36χρονο Τούρκο και 30χρονο Έλληνα, που συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σε βάρος τους αποδόθηκαν κατηγορίες – μεταξύ άλλων – για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και δεύτερος Τούρκος, ηλικίας 49 ετών, που βρίσκεται έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας μας, ενώ καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των Αρχών της πατρίδας του για να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης, συνδεόμενη με υπόθεση απάτης.

Η σύλληψή τους έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν αστυνομικοί του ελληνικού FBI τούς εντόπισαν να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στις Συκιές, μεταφέροντας χάρτινη συσκευασία και σακούλα, όπου ανάμεσα σε άλλα υπήρχαν ένα πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, ένα υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Στις απολογίες τους ενώπιον της 3η ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις εις βάρος τους αποδιδόμενες κατηγορίες. Ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος εξέτισε παλιότερα ποινή στις φυλακές για υπόθεση ναρκωτικών, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο 49χρονος έγκλειστος συμπατριώτης του τον ανάγκασε με απειλές κατά της οικογενείας του να αποθηκεύσει τα όπλα. «Υπό το βάρος των απειλών αναζήτησα κάποιο ασφαλές μέρος και απευθύνθηκα στον 30χρονο Έλληνα τον οποίο γνωρίζω καθώς δουλεύαμε μαζί στις οικοδομές», απολογήθηκε ο 36χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Έλληνας συγκατηγορούμενός του δήλωσε παντελή άγνοια για το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύτηκαν στην αποθήκη- ιδιοκτησίας του, τονίζοντας ότι δέχθηκε απλώς να εξυπηρετήσει τον 36χρονο φίλο του.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.